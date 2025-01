Organizacija za boj proti rasizmu v nogometu pisala Infantinu

Manchester, 17. januarja - Angleška organizacija Kick It Out, ki se bori proti rasizmu v nogometu, se je obrnila na predsednika Mednarodne nogometne zveze Švicarja Giannija Infantina za pojasnilo o sprejetih ukrepih v zvezi z domnevnim diskriminatornim skandiranjem. Vanj so bili vpleteni vezist Chelseaja Enzo Fernandez in drugi argentinski igralci, poroča Guardian.