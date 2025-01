Igralec Boris Juh praznuje 90 let

Ljubljana, 18. januarja - Igralec Boris Juh bo danes dopolnil 90 let. Uveljavil se je kot karakterni igralec, ki je z izrazito intelektualno držo, s skepso in cinizmom ali s toplo in nebogljeno zaupljivostjo dosegal vtis tragične nerazumljenosti. Odigral je več kot sto gledaliških vlog, nastopil pa je tudi v okoli 20 filmih, v več TV dramah in radijskih igrah.