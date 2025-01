Ljubljana, 17. januarja - V Uradnem listu je danes objavljen pravilnik o standardiziranem gasilskem zavarovanju pripadnika gasilske organizacije. Z njim se zagotavlja, da bodo vsi pripadniki gasilskih organizacij imeli enotno osnovno nezgodno zavarovanje in zavarovanje pravne zaščite pri opravljanju javne službe, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.