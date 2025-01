Na ministrstvu kmalu sestanek o pobudi za gostovanje Toura

Ljubljana, 17. januarja - V preteklih dneh se je v javnosti pojavila pobuda za organizacijo uvoda dirke po Franciji v Sloveniji. Da je o tem neuradno seznanjen tudi pristojni minister Matjaž Han, so danes potrdili na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. V kratkem naj bi sledil tudi uradni sestanek, namenjen tehtanju vložka in učinkov tovrstne pobude.