Zagrebška opera s Puccinijevo La Boheme prvič v Mariboru

Maribor, 18. januarja - V SNG Maribor bo nocoj gostovala Opera HNK Zagreb z opero italijanskega skladatelja Giacoma Puccinija La Boheme. Kot so zapisali v mariborskem gledališču, je dogodek izjemen, saj kljub dolgoletnemu uspešnemu sodelovanju med obema institucijama in številnim gostovanjem Drame in Baleta na obeh odrih, zagrebška opera v Mariboru še ni gostovala.