Občina Dobje se pripravlja na gradnjo doma starejših

Dobje, 18. januarja - Občina Dobje se pripravlja na gradnjo dislocirane enote šentjurskega doma starejših, ki bo lahko sprejela 23 oskrbovancev. Kot je za STA povedal župan Dobja Franc Leskovšek, so se za gradnjo doma odločili, ker so občani Dobja nastanjeni po domovih v Sloveniji in Hrvaški, radi pa bi jim oskrbo zagotovili v domačem kraju.