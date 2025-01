Neupravičeno geografsko blokiranje po oceni evropskih revizorjev ostaja težava

Luxembourg, 20. januarja - Neupravičeno geografsko blokiranje, ki omejuje spletni dostop potrošnikov do blaga in storitev po vsej EU ter s tem njihovo svobodno izbiro, kljub prepovedi ostaja težava, opozarja Evropsko računsko sodišče. Revizorji priporočajo, naj se ureditve za izvrševanje okrepijo in poenotijo. Poleg tega svetujejo boljše ozaveščanje potrošnikov.