Nekdanjega pakistanskega premierja Imrana Kana obsodili zaradi podkupovanja

Islamabad, 17. januarja - Pakistansko sodišče je danes obsodilo nekdanjega premierja Imrana Kana in njegovo ženo Bušro Bibi zaradi podkupovanja. Nekdanji premier, ki že prestaja zaporno kazen zaradi korupcije, je bil obsojen še na 14 let zapora, medtem ko je sodišče njegovi soprogi izreklo sedem let zapora zaradi zlorabe fundacije, ki sta jo ustanovila.