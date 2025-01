V Podgorici več tisoč študentov protestiralo po nedavnem strelskem napadu na Cetinju

Podgorica, 17. januarja - V Podgorici je v četrtek potekal protest, ki so ga organizirali študenti po strelskem napadu na Cetinju 1. januarja. Več tisoč ljudi je mirno protestiralo in med drugim pozivalo k odstopu notranjega ministra Danila Šaranovića in k boljši skrbi za duševno zdravje. Protest se je končal pred poslopjem vlade s 13-minutnim molkom za 13 žrtev napada.