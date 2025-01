* Izidi: Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils 4:3 (podaljšek) Ottawa Senators - Washington Capitals 0:1 (podaljšek) Tampa Bay Lightning - Anaheim Ducks 4:3 (kazenski streli) Florida Panthers - Detroit Red Wings 2:5 Columbus Blue Jackets - San Jose Sharks 4:1 New York Islanders - Philadelphia Flyers 3:5 St. Louis Blues - Calgary Flames 4:1 Nashville Predators - Chicago Blackhawks 3:2 (kazenski streli) Dallas Stars - Montreal Canadiens 1:3 Winnipeg Jets - Seattle Kraken 2:1 Utah Hockey Club - New York Rangers 3:5 Colorado Avalanche - Edmonton Oilers 3:4 Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 1:5 (Anže Kopitar: 1 podaja za LA Kings) * Lestvice - vzhodna konferenca: - atlantska skupina: 1. Toronto 28 16 2 140:131 58 2. Florida 26 17 3 150:142 55 3. Tampa Bay 24 16 3 157:122 51 4. Boston 22 19 5 122:144 49 5. Ottawa 22 18 4 124:121 48 6. Montreal 22 18 4 134:144 48 7. Detroit 21 19 4 129:141 46 8. Buffalo 17 22 5 136:148 39 - metropolitanska skupina 1. Washington 30 10 5 160:113 65 2. New Jersey 26 15 6 146:120 58 3. Carolina 26 16 3 149:127 55 4. Columbus 22 17 6 156:154 50 5. Philadelphia 20 20 6 143:160 46 6. NY Rangers 21 20 3 129:137 45 7. Pittsburgh 18 20 8 137:173 44 8. NY Islanders 17 20 7 117:136 41 - zahodna konferenca: - centralna skupina 1. Winnipeg 31 12 3 164:110 65 2. Minnesota 27 14 4 135:127 58 3. Dallas 28 15 1 141:108 57 4. Colorado 27 18 1 153:144 55 5. St. Louis 22 20 4 131:135 48 6. Utah 18 19 7 123:135 43 7. Nashville 15 22 7 109:137 37 8. Chicago 14 28 3 115:155 31 - pacifiška skupina 1. Vegas 29 12 3 151:119 61 2. Edmonton 29 13 3 149:123 61 3. Los Angeles 25 12 5 126:101 55 4. Calgary 21 16 7 117:131 49 5. Vancouver 19 15 10 126:141 48 6. Anaheim 18 21 6 111:142 42 7. Seattle 19 24 3 133:148 41 8. San Jose 14 27 6 121:165 34