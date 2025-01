Oklahoma v ligi NBA dobila revanšo proti Clevelandu

Oklahoma City, 17. januarja - Košarkarji Oklahoma City Thunder so v ligi NBA pokazali ta čas vrhunsko formo. Na derbiju najboljših ekip prvenstva so slavili visoko zmago s 134:114 proti Cleveland Cavaliers, s čimer so se jim maščevali za poraz pred tednom dni. Oklahoma ostaja najboljša na zahodu, medtem ko Cleveland kljub porazu kraljuje na vzhodu.