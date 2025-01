Varnostni svet ZN sprejel resolucijo o Libiji

New York, 17. januarja - Varnostni svet ZN je v četrtek s 14 glasovi za in vzdržanim glasom Rusije sprejel resolucijo o podaljšanju mandata odboru strokovnjakov za sankcije proti Libiji do 15. maja 2026. Resolucija omogoča tudi delno uporabo zamrznjenih sredstev države in uvaja sankcije za vpletene v nezakonito trgovino z libijsko nafto.