Varnostni svet ZN pozval k hitremu oblikovanju libanonske vlade

New York, 17. januarja - Varnostni svet ZN je v četrtek sprejel predsedniško izjavo, s katero je pozdravil nedavno izvolitev Josepha Aouna za predsednika Libanona ter imenovanje Navafa Salama na položaj premierja. Libanonske voditelje pozval k hitremu oblikovanju nove vlade in to označil za ključen korak za stabilnost v od vojne razdejani državi in regiji.