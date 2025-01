Planinsko kočo Mladika kupila postojnska občina

Postojna, 19. januarja - Planinsko kočo Mladika na Pečni rebri, ki jo je Planinsko društvo Postojna prodajalo z namenom poplačati dolgove, nastale po prenovi koče na Nanosu, je ob koncu lanskega leta kupila postojnska občina. Kot so za STA pojasnili na občini, so s tem želeli preprečiti, da bi med občani priljubljena koča prešla v zasebno last.