Olimpija in Jesenice po dveh zmagah do finala hokejskega DP

Kranj/Jesenice, 16. januarja - Hokejisti Olimpije Ljubljane in Sija Acronija Jesenic so finalisti državnega prvenstva. Ljubljančani so na drugi tekmi, čeprav precej težje kot na prvi, v gosteh premagali kranjski Triglav, Jeseničani pa so bili doma boljši od ekipe RST Pellet Celje.