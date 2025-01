ACH Volley tudi v peto brez zmage

Ljubljana, 16. januarja - Odbojkarji ACH Volleyja tudi po petem krogu skupinskega dela lige prvakov ostajajo brez zmage. V Tivoliju so še drugič v sezoni izgubili proti nemškemu prvaku, Recycling Berlinu, za razliko od tekme v Berlinu, kjer so začeli tekmovanje v skupini A in osvojili niz, tokrat z 0:3 (-24, -18, -18).