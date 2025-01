V Berlinu razstava del skupine Modri jezdec

Berlin, 22. januarja - V Grafičnem kabinetu Berlinskih državnih muzejev bodo 1. marca odprli razstavo Kozmos Modrega jezdeca - od Kandinskega do Campendonka. Grafični kabinet se ponaša z izjemno zbirko moderne umetnosti, v kateri so med drugim dela Edvarda Muncha, Käthe Kollwitz in Ernsta Ludwiga Kirchnerja. V zbirki so sled pustili tudi umetniki skupine Modri jezdec.