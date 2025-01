Nekdanji nogometaš Reala vpleten v nezakonito trgovino s hrano

Porto, 16. januarja - Nekdanjega nogometaša Reala in portugalske reprezentance Fabia Coentraa so ujeli pri nezakoniti trgovini z morskimi raki, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To je v sporočilu za javnost sporočila portugalska Agencija za varnost hrane (ASAE), potem ko so v mestu Póvoa de Varzim zasegli še dve drugi nezakoniti skladišči z morskimi farmami.