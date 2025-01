Komisija DZ o črpanju evropskih sredstev

Ljubljana, 16. januarja - Komisija DZ za nadzor javnih financ je danes vlado pozvala, naj okrepi aktivnosti za zmanjšanje zaostanka pri črpanju evropskih sredstev in pospeši reforme, potrebne za izplačila iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Vlada naj ji v 15 dneh posreduje analizo vzrokov za zaostanek pri črpanju in načrt za njegovo zmanjšanje.