Na posvetu o pripravi nacionalnega programa za kritične mineralne surovine

Ljubljana, 16. januarja - Zanesljiva in trajnostna oskrba s kritičnimi mineralnimi surovinami je vse pomembnejša, kar je z uredbo potrdila tudi Evropska komisija, so izpostavili na današnjem posvetu v Ljubljani. Udeleženci so prispevali tudi pripombe na osnutek Nacionalnega raziskovalnega programa za kritične mineralne surovine, ki ga pripravlja Geološki zavod Slovenije.