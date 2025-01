Vlada spremenila vrednost in datum zaključka sanacije hospitala UKC Ljubljana

Ljubljana, 16. januarja - Vlada je sprejela sklep, da se v načrtu razvojnih programov 2025-2028 spremenita vrednost in datum zaključka projekta energetske sanacije hospitala UKC Ljubljana. Nova vrednost projekta zdaj znaša 74.454.146 evrov, dela pa naj bi se končala do 31. decembra 2028, so po seji vlade sporočili z ministrstva za zdravje.