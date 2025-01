Urbanistični inštitut za spremembo prometne paradigme

Ljubljana, 16. januarja - V Sloveniji potrebujemo novo prometno paradigmo, saj sedanje prometno načrtovanje, osredotočeno na širjenje cest in avtomobilski promet, vodi v večje zastoje, so opozorili člani skupine za transformativno prometno načrtovanje Urbanističnega inštituta RS. Nova paradigma naj da poudarek na zagotavljanju dostopnosti, in ne zgolj na mobilnosti.