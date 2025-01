Dela s helikopterjem na grajskem pobočju v Ljubljani končana

Ljubljana, 16. januarja - Na grajskem pobočju v Ljubljani so zaključili sečnjo drevja s pomočjo helikopterja. V naslednjih dneh bodo na brežini pospravljali veje in opravljali manjša ročna dela, več pešpoti na grad ostaja zaprtih. V sredo se je sicer med sečnjo odlomil del drevesa in zdrsel do hiše na Mestnem trgu. Pri tem je nastala manjša škoda, poškodovan ni bil nihče.