Sekretar Črnčec: Ključno je uresničiti že zadane zaveze Natu

Ljubljana, 16. januarja - Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damir Črnčec je izpostavil pomen uresničitve že zadanih zavez Natu, to je dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) do leta 2030 za Slovenijo. V zavezništvu so namreč ocenili, da bodo članice za obrambo morale namenjati več kot tri odstotke BDP. "Nikakor ne prehitevajmo," je za STA poudaril Črnčec.