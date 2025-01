V Zagrebu se ob Savi nadaljuje iskanje pogrešanega otroka

Zagreb, 16. januarja - Policija, reševalci, gasilci in pripadniki civilne zaščite danes ob Savi na območju Zagreba nadaljujejo iskanje pogrešanega otroka, ki ga je njegova mati po lastnih navedbah v sredo popoldne odnesla v reko. Mater so prijeli zaradi suma uboja, kriminalistična preiskava pa še poteka, so danes sporočili iz policije.