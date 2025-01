Dars se seli v novo poslovno stavbo

Ljubljana, 16. januarja - Dars v teh dneh poslovne funkcije seji iz središča Ljubljane na novo lokacijo ob zahodni ljubljanski obvoznici. Selitev bo v celoti končana do konca februarja, uprava Darsa in njene službe pa so od danes že na novi lokaciji na naslovu Grič 58, so povedali v družbi, ki sicer sedež ohranja v Celju.