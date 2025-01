Medvedjev po skoraj petih urah igre ob 3 zjutraj izpadel v Melbournu

Melbourne, 16. januarja - V drugem krogu grand slama v Melbournu se je poslovil lanski in skupno trikratni finalist tega turnirja, petopostavljeni Rus Danil Medvedjev. V dvoboju, ki je trajal 4 ure in 48 minut in se končal malo pred tretjo uro zjutraj po lokalnem času, ga je premagal ameriški najstnik Learner Tien. V super podaljšani igri petega niza je bil boljši z 10:7.