V Slovenski kinoteki kot prva letos retrospektiva Vatroslava Mimice

Ljubljana, 16. januarja - Prva letošnja velika kinotečna retrospektiva je posvečena velikanu evropskega filmskega modernizma, hrvaškemu režiserju in scenaristu Vatroslavu Mimici (1923-2020). Na ogled bodo tako celovečerni kot tudi njegovi animirani in kratki igrani filmi. Retrospektiva bo v Slovenski kinoteki potekala med 23. januarjem in 16. februarjem.