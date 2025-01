Fajon: Upam, da bo premirje v Gazi vodilo v trajen mir na Bližnjem vzhodu

Ljubljana, 16. januarja - Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes pozdravila dogovor med Izraelom in gibanjem Hamas o prekinitvi ognja v Gazi. Izrazila je upanje, da bo ta vodil v rešitev dveh držav in trajen mir na Bližnjem vzhodu, pri čemer je omenila dogajanja v Libanonu in Siriji. Opozorila je tudi, da trpljenja Palestincev s prekinitvijo ognja še ni konec.