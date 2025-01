Indija izvedla zahteven podvig spajanja satelitov v vesolju

New Delhi, 16. januarja - Indiji je danes v vesolju uspel zahteven podvig spajanja dveh satelitov, kar je ključni mejnik za uresničitev njenih prizadevanj za gradnjo lastne vesoljske postaje in odprave na Luno s človeško posadko, je sporočila indijska vesoljska agencija (ISRO). Tovrsten podvig je doslej uspel Rusiji, ZDA in Kitajski, poroča francoska tiskovna agencija AFP.