Kupci v trgovinah Hofer zbrali skoraj 16 ton izdelkov za družine v stiski

Ljubljana, 16. januarja - Kupci so v 19. dobrodelni zbiralni akciji Hoferja in Slovenske karitas zbrali skoraj 16 ton izdelkov za družine v stiski. V podjetju Hofer pa so zbranim izdelkom prispevali dodatnih 93 nakupovalnih vozičkov z izdelki v skupni vrednosti več kot 10.000 evrov. Sodelavci Karitas so izdelke decembra razdelili 3200 družinam, so sporočili iz Hoferja.