Avstrijski filmski arhiv obeležuje 70 let tudi z novo kinodvorano

Dunaj, 17. januarja - Avstrijski filmski arhiv, ki ima sedež na Dunaju, to jesen obeležuje 70 let. V luči tega bodo 24. januarja v avstrijski prestolnici odprli novo kinodvorano z 80 sedeži in filmskim arhivskim programom z naslovom Popotovanje v stari Dunaj. Tehnično je nova kino dvorana opremljena tako z digitalnimi kot historičnimi projektorji.