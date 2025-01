Celjanke in Kranjčanke finalistke pokalnega tekmovanja

Ljubljana, 16. januarja - Košarkarice Cinkarne Celje in Triglava so finalistke pokalnega tekmovanja. V sredo so Celjanke na povratni polfinalni tekmi s 84:46 ugnale ekipo Domela, ki so jo skupno premagale za kar 76 točk. Kranjčanke pa so na povratnem obračunu slavile z 68:54, skupno pa bile boljše od tekmic za 23 točk.