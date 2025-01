V ljubljanski Mestni hiši razstava v steklu umetnice Tanje Pak

Ljubljana, 16. januarja - V Steklenem atriju ljubljanske Mestne hiše bodo danes ob 18. uri odprli razstavo Odtis spomina/Ne tukaj in ne čisto tam umetnice Tanje Pak. Razstava v steklu razgrinja avtoričin svet in dojemanje njega kot nekakšno zatočišče spominov. Razstavljeni elementi vodijo pot po spominih z morske obale, iz ameriškega Seattla in stezi do Devinskega gradu.