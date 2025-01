Kocbekov Strah in pogum tudi kot zvočnica

Ljubljana, 18. januarja - Pri ZKP RTV Slovenija je v sodelovanju z Radiem Slovenija - Programom Ars in založbo Sanje izšla zvočna knjiga Strah in pogum avtorja Edvarda Kocbeka. Gre za zbirko štirih novel: Temna stran meseca, Črna orhideja, Blažena krivda in Ogenj, ki sodijo med najbolj pretresljiva dela slovenske literature 20. stoletja.