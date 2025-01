Unicef: Otroci in družine v Gazi nujno potrebujejo dogovor o prekinitvi ognja

Ženeva, 16. januarja - Sklad ZN za otroke (Unicef) pozdravlja napoved o dogovoru o prekinitvi ognja v Gazi med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, je v sredo sporočila izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell. Kot je dejala, dogovor nujno potrebujejo otroci in družine v Gazi, ki več kot leto dni trpijo bombardiranje in pomanjkanje, ter talci in njihovi svojci.