Velenjska knjižna fundacija vabi k sodelovanju na letošnjem Lirikonfestu

Velenje, 16. januarja - Velenjska knjižna fundacija je objavila pet literarnih vabil in razpise k sodelovanju v programu 24. celoletnega festivala oziroma tradicionalnega književnega srečanja z mednarodnimi gosti Lirikonfest. Prijave zbirajo do 8. februarja oz. 21. marca, so sporočili iz Lirikonfesta.