Kuba po dogovoru z ZDA začela izpuščati politične zapornike

Havana, 16. januarja - Oblasti na Kubi so v sredo začele izpuščati prve politične zapornike v skladu z dogovorom z administracijo odhajajočega ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki je otok umaknil s seznama držav podpornic terorizma. Kot so potrdili svojci zapornikov, so v sredo že izpustil prvo skupino približno 20 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.