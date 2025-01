Vreme: Povečini pretežno oblačno, na Primorskem precej jasno z burjo

Ljubljana, 16. januarja - Danes bo pretežno oblačno, le na Primorskem precej jasno s šibko do zmerno burjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem okoli 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo v notranjosti sprva precej nizke oblačnosti, čez dan se bo delno zjasnilo. V višjih legah in na Primorskem bo pretežno jasno, pihala bo povečini šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, najvišje dnevne od 1 do 4, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem se bo spet nekoliko okrepila. V nedeljo se bo oblačnost od jugozahoda povečala, burja na Primorskem bo ponehala.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad južnim delom Sredozemlja pa je plitvo ciklonsko območje. Od vzhoda doteka k nam razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v sosednjih pokrajinah Italije ter ob severnem Jadranu precej jasno, drugod pretežno oblačno. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja. V petek bo večinoma jasno, le po nižinah bo sprva še precej nizke oblačnosti. Burja ob Jadranu bo nekoliko oslabela.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden.