Zaključek denacionalizacije odmikajo najtežji primeri, nerešenih še 75

piše Aleš Kocjan

Ljubljana, 25. januarja - Od več kot 39.000 vloženih zahtevkov za vračilo po drugi svetovni vojni denacionaliziranega premoženja je bilo konec leta 2024 nerešenih le še 75. A v večini gre za najtežje primere, katerih reševanje traja najdlje. Lani so zaključili 20 primerov, glede na dinamiko pa gre pričakovati, da bo do zaključka denacionalizacije potrebnih še nekaj let.