V Slovenskih Konjicah pri sistemu KolesCE daleč največ izposoj električnih koles

Slovenske Konjice, 19. januarja - Uporabniki sistema KolesCE v občini Slovenske Konjice dajejo prednost električnim kolesom, kar so pokazali tudi trendi v lanskem letu. Skupaj so v minulem letu beležili 583 izposoj električnih koles, navadnih pa le 111, kar pomeni, da so električna kolesa predstavljala kar 84 odstotkov vseh izposoj. Bolj uporabljena so bila v vseh mesecih v letu.