Prvaki NBA iz Bostona poraženi

New York, 16. januarja - R.J. Barrett je dosegel 22 točk, ko so Toronto Raptors obrnili ploščo in proti Boston Celtics z dominantno zmago nad aktualnimi prvaki košarkarske lige NBA slavili s 110:97. V New Orleansu je Dejounte Murray s 30 točkami popeljal Pelicans do zmage s 119:116 nad Dallas Mavericks, ki so bili brez Luke Dončića in Kyrieja Irvinga.