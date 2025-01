Izrael po dogovoru o prekinitvi ognja nadaljuje napade na Gazo

Gaza/Jeruzalem, 16. januarja - Izraelske sile po sredinem dogovoru s palestinskim gibanjem Hamas o prekinitvi ognja nadaljujejo napade na Gazo. Medtem ko so Palestinci proslavljali dogovor, je bilo v obstreljevanju v sredo zvečer v Gazi ubitih 32 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Napadi so se davi nadaljevali. Uničenih je več stavb v Rafi, Nusejratu in na severu Gaze.