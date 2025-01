Varnostni svet ZN namerava potrditi dogovor med Izraelom in Hamasom

New York, 16. januarja - Slovenski veleposlanik pri ZN Samuel Žbogar je v sredo pozdravil dogovor o premirju in izpustitvi talcev med Izraelom in Hamasom ter napovedal, da bo Varnostni svet ZN v naslednjih dneh sprejel resolucijo, s katero bo ta dogovor potrdil. To bi se lahko zgodilo že do konca tega tedna.