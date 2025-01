Izrael bo predvidoma potrdil dogovor o prekinitvi ognja v Gazi

Tel Aviv/Gaza/Doha, 16. januarja - Potem ko so pogajalci v Katarju v sredo zvečer dosegli dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas ter izpustitvi izraelskih talcev iz Gaze, bosta dogovor danes dopoldan predvidoma potrdila še izraelska vlada in varnostni kabinet. Dogovor, ki naj bi začel veljati v nedeljo, so pozdravili tako v ZDA kot v Evropi.