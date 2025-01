Netanjahu z zahvalo ZDA za dogovor o izpustitvi izraelskih talcev

Gaza/Tel Aviv/Ankara, 15. januarja - Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je zahvalil odhajajočemu predsedniku ZDA Joeju Bidnu in novemu predsedniku Donaldu Trumpu za dogovor o prekinitvi ognja v Gazi in osvoboditvi izraelskih talcev, ki so ga nocoj dosegli pogajalci v Dohi. Dogovor je pozdravilo več držav v širši regiji, gibanje Hamas pa ga je označilo za zmago nad Izraelom.