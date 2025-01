V modri skupini odbojkaric za začetek brez presenečenj

Ljubljana, 15. januarja - V prvem krogu drugega dela tekmovanja v 1. DOL Sportklub za ženske ni bilo presenečenj. Odbojkarice Calcita Volleyja so doma s 3:0 v nizih ugnale Ankaran, igralke OTP banke Branika pa so v gosteh prav tako brez izgubljenega niza premagale GEN-I Volley. V odločilnem petem nizu so na Obali proti Luki Koper slavile odbojkarice SIP Šempetra.