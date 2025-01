Slovenski avto leta 2025 je Škoda Superb

Pivka/Ljubljana, 15. januarja - Slovenski avto leta 2025 je postala Škoda Superb, so sporočili organizatorji izbora. Letošnji avto leta so danes razglasili na finalnem delu izbora v Pivki, Škodin model pa je v zaključku izbora premagal modele Dacia Duster, Peugeot 3008, Citroen C3 in Renault Symbioz.