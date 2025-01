New York, 15. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rastjo. Trg se je tako po padcih v minulih dneh pozitivno odzval na objavo spodbudnih poslovnih izidov velikih bank in podatke o rahlem padcu osnovne inflacije v decembru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.