Predstavniki ZN ob dogovoru o prekinitvi ognja v Gazi pozivajo k zagotavljanju humanitarne pomoči

New York/Ženeva, 15. januarja - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pozdravil nocojšnji dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas ter dejal, da mora v Gazo čim prej priti zadostna količina humanitarne pomoči. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk pa je izrazil olajšanje in pozval k doslednemu spoštovanju dogovora.